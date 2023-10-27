غزة تشهد في هذه الأثناء القصف الأعنف... بحراً وبراً وجواً

وضع خطير وسط القصف الكثيف، والغارات تعزل #غزة عن العالم.. التفاصيل مع مراسلنا باسل خلف@baselkhlaf pic.twitter.com/uMcuMg2lRo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 27, 2023
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NOW GAZA IS BEING ISOLATED THEY CUT ALL INTERNET SO THAT GAZA CAN BLEAD ALONE WITHOUT ANYONE HEARING ABOUT IT #الإجتياح_البري #غزة_الآن #starlinkforgaza #Gazabombing #Gaza_Genocide pic.twitter.com/e0rtj2rwhz
— محمد🇸🇦🇯🇴 (@Mohd_A_T) October 27, 2023
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