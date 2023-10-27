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غزة تشهد في هذه الأثناء القصف الأعنف... بحراً وبراً وجواً

Lebanon 24
27-10-2023 | 13:11
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كثفت إسرائيل غاراتها على شمال غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

وأفادت "العربية" أن القطاع يشهد قصفاً هو الأعنف منذ بداية الحرب.

كذلك ذكر تلفزيون فلسطين أن قطاع غزة يشهد قصفاً إسرائيلياَ غير مسبوق بحراً وبراً وجواً.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.

وذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات في قطاع غزة انهارت. (العربية)
 
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