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عربي-دولي

أُطلقت من اليمن وكانت في طريقها إلى إسرائيل... ماذا اعترضت تل أبيب؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 13:15
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أفادت "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها، إنّ طائرات سلاح الجوّ الإسرائيليّ اعترضت طائرات غير مأهولة أُطلقت من اليمن نحو إسرائيل.
 
 
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