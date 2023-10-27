أمراض تهدد أهل غزة بسبب القصف وتلوث الهواء والماء

تتعرض غزة لقصف مستمر من الاحتلال، مما نتج عنه دمار وخراب وتلوث الماء والهواء والطعام بسبب القنابل والرصاص، مما يهددهم بالعديد من الأمراض.

هناك العديد من الأمراض التى يصاب بها الشخص عند تناوله للماء أو الطعام الملوث، فبعدها أمراض فيروسية، وأخرى بكتيريا، ومنها:

- كوليرا:

يسيطر هذا المرض على الجهاز الهضمى ويمكن أن يؤدى إلى الجفاف والفشل الكلوى فى الحالات الأكثر خطورة، حيث يمكن أن يكون قاتلًا، فى حالة عدم علاجه على الفور.

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- التسمم الغذائي:

يحدث التسمم الغذائى نتيجة لتناول الماء الملوث أو الطعام، ويزداد فرص الإصابة بالتهاب الأمعاء، ويمكن أن تؤدى إلى الموت السريع إذا لم يتم علاجها.

- التهاب الكبد بفيروس "A":

يزداد فرص الإصابة بالتهاب الكبد A فى حالة تناول الماء الملوث، فتكون أعراضه فقدان الشهية، والتعب، والحمى فى حين أنه يمكن أن يؤدى أيضًا إلى الوفاة فى حالة إهمال العلاج، وتقديم الرعاية الطبيبة اللازمة.

- التهاب المعدة:

تعد من عائلة الأمراض الفيروسات مع أعراض تشمل الصداع والغثيان والقيء، ويجب تقلى العلاج على الفور لتجنب المضاعفات الصحة.

- الأميبا:

من خلال التأثير على بطانة المعدة، يمكن للأميبا الراكضة أن تتخذ مصارا صحية صعب فى بعض الأحيان ويتعرض الشخص لبعض الأعراض ومنها حدوث قشعريرة وحمى وإسهال لدى المريض.

-السرطان:

يعد السرطان أحد أكثر أمراض تلوث الهواء شيوعًا، وينجم عن التعرض للجزيئات المسرطنة المحمولة جوا، ويمكن أن يتطور السرطان في أي عضو من أعضاء الجسم، ولكن، هو الأكثر شيوعا في الرئتين.

-الاضطرابات العصبية:

وقد تم ربط تلوث الهواء بمجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية فبعض الأمراض تشمل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

-أمراض الجلدية:

هناك مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية المرتبطة بتلوث الهواء، بما في ذلك الأكزيما والصدفية وحب الشباب.

-الربو:

الربو هو حالة تضيق فيها المسالك الهوائية وتنتفخ، وتنتج مخاطًا إضافيًا، وهذا يمكن أن يجعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال والصفير وضيق التنفس.