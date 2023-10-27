1000 جثة تحت الأنقاض.. وتحذير من "جرائم حرب" في غزة

أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.



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وفي مؤتمر صحفي، قال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة رداً على سؤال حول عدد القتلى في غزة: "حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد"، من دون أن يحدد المصدر، بحسب ما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

هذا وأعربت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني عن قلقها من أن "جرائم حرب" قد تكون ارتكبت في النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقالت: "نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب وقلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة رداً على هجمات حماس الوحشية التي ترتقي بدورها أيضا إلى جرائم حرب"، وفق تعبيرها.