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عربي-دولي

إعلان عاجل من الجيش الإسرائيليّ... هذا ما ستشهده غزة الليلة

Lebanon 24
27-10-2023 | 13:54
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن "القوات البرية ستُوسّع نشاطها البري هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع".

وقال هاغاري أيضا إن "قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في حالة تأهب قصوى". (روسيا اليوم)
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