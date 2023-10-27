إعلان عاجل من الجيش الإسرائيليّ... هذا ما ستشهده غزة الليلة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن "القوات البرية ستُوسّع نشاطها البري هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع".وقال هاغاري أيضا إن "قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في حالة تأهب قصوى". (روسيا اليوم)