ما هي صواريخ "تامير" التي أرسلتها أميركا لإسرائيل؟

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ذكرت "العربية"، أنّه منذ بدء المعارك قبل نحو عشرين يوماً، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعمها لإسرائيل عسكرياً وسياسياً، مقدمة مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.وكانت صواريخ "تامير" من بين العناصر الأولى التي تم إرسالها إلى إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول الجاري.و يتمّ تصنيعها بواسطة شركة RTX ومقرها الولايات المتحدة، والمعروفة سابقاً باسم Raytheon، بالشراكة مع شركة Rafael Advanced Defense Systems الإسرائيلية.وتُعرف الأسلحة المتطابقة تقريباً المصممة للجيش الأميركي باسم صواريخ SkyHunter.وتُستخدم الصواريخ كجزء من نظام القبة الحديدية المتنقل لاعتراض وتدمير الهجمات الجوية القادمة التي يتم اكتشافها عبر الرادار.وتبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراضي من طراز "تامير" حوالي 40 ألف دولار، وفقاً لمجلة "فورين بوليسي"، وتبلغ نسبة نجاح القبة الحديدية نحو 90 بالمئة. (سكاي نيوز)