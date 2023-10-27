قطر تبحث مع مسؤولة أمريكية المستجدات الفلسطينية

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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جاء ذلك خلال لقاء آل ثاني مع ليف التي تزور الدوحة وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

جرى خلال الاجتماع، "استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد" وفق ذات المصدر.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء القطري "رفض بلاده التام للقصف العشوائي على قطاع غزة، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر".

وأكد على "ضرورة تواصل دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف".

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى "أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية، من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل".

(الأناضول)