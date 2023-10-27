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عربي-دولي

غزة تتعرّض لهجوم غير مسبوق... ودبابات إسرائيليّة تتقدّم

Lebanon 24
27-10-2023 | 14:43
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أفادت "سكاي نيوز"، عن تحرّك دبابات إسرائيلية على طول الحدود الشمالية لقطاع غزة، وسط هجمات غير مسبوقة.

وذكرت مصادر محلية في غزة، أنّ "دبابات إسرائيلية تقدمت نحو غزة من محور بيت حانون شمالي القطاع".
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وأضافت عن "سماع أصوات إشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية لقطاع غزة".
 
 
 
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