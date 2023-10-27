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عربي-دولي

استهداف غزة.. مناشدة من حماس وقلق في القطاع الصحي

Lebanon 24
27-10-2023 | 15:00
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دعت حماس العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف الضربات الإسرائيلية التي اشتدت مساء اليوم، على قطاع غزة.

 

وقالت الحركة في بيان "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".

 
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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، "انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاسرائيلية للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل".

 

وتابع: "نعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الاسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتوفير الحماية العاجلة للمدنين العزل والطواقم والمقرات الطبية".

 

وبدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي وكانت لا تزال متواصلة بعد ساعة على ذلك.

 
وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة" تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.
 

وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان" أنها "أقوى ضربات" إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل الأراضي الإسرائيلية.

 

ردا على هذا القصف، أعلنت حركة حماس أنها أطلقت مساء الجمعة "رشقات صاروخية" في اتجاه إسرائيل ردا على المجازر بحق المدنيين" الفلسطينيين.

(سكاي نيوز)
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