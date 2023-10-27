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عربي-دولي

صواريخ وطائرة مسيّرة ضربت بلداً عربيّاً... ماذا أعلنت إسرائيل عن مصدرها؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 15:05
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أعلنت الخارجية الإسرائيلية، أن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون من اليمن على إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، عن "رصد تهديد جويّ في منطقة البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الموضوع لا يزال قيد التحقيق". (سكاي نيوز)
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