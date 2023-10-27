صواريخ وطائرة مسيّرة ضربت بلداً عربيّاً... ماذا أعلنت إسرائيل عن مصدرها؟

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، أن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي ضربت مصر اليوم أطلقها الحوثيون من اليمن على إسرائيل.



ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، عن "رصد تهديد جويّ في منطقة البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الموضوع لا يزال قيد التحقيق". (سكاي نيوز)

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