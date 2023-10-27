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عربي-دولي

الهجوم الأعنف على غزة.. عمليات مكثّفة ومؤشرات على اجتياح بري وشيك (فيديو)

Lebanon 24
27-10-2023 | 15:15
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يشهد اليوم الـ21 للحرب بين حركة "حماس" واسرائيل الهجوم الأعنف على الاطلاق منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في ظل انقطاع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة وشحّ المساعدات.


ويتعرض شمال قطاع غزة، مساء اليوم، لقصف إسرائيلي كثيف "هو الأشرس" منذ بداية الحرب الأخيرة ولا سيما على مدينة غزة، وسط حديث الجيش الإسرائيلي عن تكثيف عملياته.

ويشن الجيش الإسرائيلي هجوماً على مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

وفي قطاع غزة، أفادت التقارير أن جيش الدفاع الإسرائيلي يشن هجمات واسعة النطاق، تم خلالها إطلاق نار كثيف على مدينة غزة.


وبحسب مراسل "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".


ويطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في المناطق الشمالية لقطاع غزة وسط أنباء عن تقدم لعدد من الآليات شرق بلدة بيت حانون.
 
 
هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، مساء اليوم، أن "القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.
 
 
بدوره، قال مسؤول أميركي لشبكة "إيه بي سي": "الإسرائيليون يقومون بتوغل محدود ووافقوا على دخول دعم إنساني بالتزامن مع العملية".
 
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