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عربي-دولي

البيت الأبيض: لا نضع خطوطا حمراء لإسرائيل

Lebanon 24
27-10-2023 | 15:49
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قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي "يمكننا أنّ ندعم هدنات إنسانية بهدف إيصال المساعدة إلى قطاع غزة، وكذلك للسماح بإخراج الناس، وهذا يشمل أيضا إدخال الوقود وإعادة الكهرباء".

وتابع: "واشنطن سألت الإسرائيليين عن الأهداف والاستراتيجية، وكيف سينتهي الأمر في غزة"، مشدداً على أن "أميركا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل". (سكاي نيوز)
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