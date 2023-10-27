البيت الأبيض: لا نضع خطوطا حمراء لإسرائيل

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي "يمكننا أنّ ندعم هدنات إنسانية بهدف إيصال المساعدة إلى قطاع غزة، وكذلك للسماح بإخراج الناس، وهذا يشمل أيضا إدخال الوقود وإعادة الكهرباء".



وتابع: "واشنطن سألت الإسرائيليين عن الأهداف والاستراتيجية، وكيف سينتهي الأمر في غزة"، مشدداً على أن "أميركا لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيل". (سكاي نيوز)

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