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البابا فرنسيس يرفع الصلوات من أجل السلام في الشرق الأوسط

Lebanon 24
27-10-2023 | 16:13
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ترأس البابا فرنسيس قداساً خاصاً من أجل السلام في الشرق الأوسط ومناطق الصراع الأخرى.

 
كما دعا المسيحيين إلى يوم صلاة وصوم من أجل السلام في جميع أنحاء العالم، بعد اندلاع حرب غزة. 
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وتضرع من أجل "إلهام زعماء الدول إلى السعي في سبل السلام"، بحسب "رويترز".
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