صحيفة تكشف... السعودية وجّهت تحذيراً قويّاً لأميركا

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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ المسؤولين السعوديين حذروا الولايات المتحدة من أن عملية برية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة ستُؤدي إلى "عواقب كارثية" بالنسبة للشرق الأوسط.ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي ومصادر مطلعة أخرى قولهم، إن كبار المسؤولين السعوديين نقلوا "مواعظ قوية" للمسؤولين الأميركيين في العديد من المشاورات، محذرين من أن عملية برية "ستتحول إلى كارثة بالنسبة للمنطقة بأسرها".وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إنه كان من الواضح أن السعودية لم ترغب في توغل إسرائيلي في غزة، وإن السعوديين نقلوا تحذيراتهم كذلك لمشرعين أميركيين. (روسيا اليوم)