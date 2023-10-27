Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: لا يمكننا ضمان سلامة الصحفيين في غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1123557-638340519636729668.png
Doc-P-1123557-638340519636729668.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين العاملين في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف وحصار إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع".
وكتب الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وكالتي "رويترز" و"فرانس برس" هذا الأسبوع بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في غزة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2023-10-27
20:00 | 2023-10-27
19:30 | 2023-10-27
16:41 | 2023-10-27
16:13 | 2023-10-27
16:00 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24