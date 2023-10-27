الجيش الإسرائيلي: لا يمكننا ضمان سلامة الصحفيين في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين العاملين في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف وحصار إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع".

وكتب الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وكالتي "رويترز" و"فرانس برس" هذا الأسبوع بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في غزة.

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