مسؤولان أميركيان: الجيش الإسرائيلي يسعى للبقاء في مناطق داخل غزّة

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قال مسؤولان أميركيان أنه "يبدو أن هناك بداية متدحرجة للغزو البري في غزة من قبل القوات الإسرائيلية".وتابعا: "التوغل البري الإسرائيلي سيكون مرحلياً ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة".وأضافا أن "الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال العملية الجارية للبقاء في مناطق داخل قطاع غزة".وأردفا: "المفاوضات جارية رغم تصاعد وتيرة التوغل البري الإسرائيلي".