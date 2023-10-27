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مسؤولان أميركيان: الجيش الإسرائيلي يسعى للبقاء في مناطق داخل غزّة

Lebanon 24
27-10-2023 | 20:00
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قال مسؤولان أميركيان أنه "يبدو أن هناك بداية متدحرجة للغزو البري في غزة من قبل القوات الإسرائيلية".
وتابعا: "التوغل البري الإسرائيلي سيكون مرحلياً ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة".
وأضافا أن "الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال العملية الجارية للبقاء في مناطق داخل قطاع غزة".
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وأردفا: "المفاوضات جارية رغم تصاعد وتيرة التوغل البري الإسرائيلي".
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