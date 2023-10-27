الجيش الإسرائيلي: قوّاتنا بدأت في توغّل برّي محدود قرب بيت حانون

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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية بدأت في «توغل بري محدود» قرب منطقة بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى «تبادل إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة في المنطقة الحدودية شرق مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة».وأعلنت «سرايا القدس» أن «مجموعاتنا المتقدمة موجودة على محاور القتال وتتصدى للقوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم باتجاه القطاع».يأتي ذلك وسط استمرار الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع.وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى استشهاد 16 وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم الشاطئ.