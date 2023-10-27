ليلة ساخنة في قطاع غزة.. أعنف هجوم منذ بدء الحرب وانقطاع كامل للإنترنت والاتصالات

خلال اليوم الـ21 من حربه الشاملة على غزة، واصل جيش العدو الإسرائيلي قصف المدنيين وارتكب مجازر جديدة في مناطق متفرقة من قطاع المحاصر، وسوّت طائراته مربعات سكنية بالأرض على رؤوس ساكنيها، فمع إعلان جيش العدو توسيع عملياته البرية، كثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة.

وتعرض شمال قطاع غزة، مساء الجمعة، لقصف إسرائيلي كثيف "هو الأعنف" منذ بداية الحرب الأخيرة، اذ أطلق الطيران الإسرائيلي بكثافة مجموعة من الصواريخ على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف للزوارق الحربية الإسرائيلية على وسط مدينة غزة.

في حين أعلنت حركة حماس انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك "لارتكاب مجازر".

ووصفت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الغارات الإسرائيلية بـ"العنيفة وغير المسبوقة". وذكرت أن القنوات التلفزيونية المحلية التي تنقل تطورات الأحداث انتقلت إلى "الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت".



وأعربت جمعية الهلال الأحمر عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في قطاع غزة، في ظل انقطاع الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في القطاع.



كما واجهت طواقم الدفاع المدني صعوبة في تحديد المواقع المستهدفة لإجلاء المصابين جراء القصف المكثف وانقطاع الاتصالات.

ورفعت المجازر الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى 7326 شهيدا، بينهم 3038 طفلا و1726 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و976 مصابا، إضافة إلى نحو 1650 مفقود، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة انقطاع الاتصالات والإنترنت بالكامل، وقال:"سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم "بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع".