بمسيرتين.. هجوم يستهدف الجيش الأميركي في قاعدة "التنف" عند الحدود السورية العراقية

استهدفت فصائل مسلحة عراقية قاعدة التنف الأميركية شمال البلاد بطائرتين مسيرتين، في بادرة هي الثانية من نوعها خلال الساعات الأخيرة.

وقالت مصادر محلية مطلعة شرقي سوريا لوكالة "سبوتنيك"، إن ما لا يقل عن طائرتين مسيرتين انتحاريتين اخترقتا الدفاعات الجوية الأميركية، ليل الجمعة/السبت، في قاعدة "التنف" عند منطقة 55 كم بريف محافظة حمص على الحدود (السورية- العراقية -الأردنية).

Advertisement

وبحسب المصادر، فإن القوات الأميركية حاولت التصدي للطائرات عبر دفاعتها الجوية في محيط قاعدة "التنف" الواقعة بمنطقة الـ (55 كيلومتر)، إلا أن طائرتين تمكنتا من الوصول إلى أهدافها مباشرة.

ومع الهجوم المتجدد على قاعدة "التنف"، يرتفع عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأميركية في سوريا والعراق إلى أكثر من 20 هجوما خلال أسبوع واحد.