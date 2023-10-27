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عربي-دولي
أوستن يؤكد لنظيره الإسرائيلي "أهمية حماية المدنيين" في غزة
Lebanon 24
27-10-2023
|
23:55
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أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مكالمة مع نظيره الإسرائيلي، أكد فيها "أهمية حماية المدنيين".
ونقلت رويترز عن البنتاغون، في وقت متأخر الجمعة، أن أوستن في مكالمة مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، "شدد على أهمية حماية المدنيين" خلال العمليات الإسرائيلية في غزة.
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وأعلنت إسرائيل توسيع رقعة عملياتها العسكرية، الجمعة، وشنت قصفا مكثفا على القطاع.
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