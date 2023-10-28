Advertisement

عربي-دولي

بايدن يعترف: أمرت بتنفيذ هجمات ضد أهداف إيرانية.. ومستعدون لتنفيذ المزيد

Lebanon 24
28-10-2023 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1123595-638340740310230423.jpg
Doc-P-1123595-638340740310230423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الولايات المتحدة "مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات" في أعقاب الهجمات التي شنتها الجماعات المرتبطة بإيران ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا.
Advertisement
 
وجاءت رسالة بايدن بعد أن نفذت مقاتلات أميركية ضربات جوية في شرق سوريا ضد منشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني، الجمعة.
وقال بايدن في رسالته إن "المجموعات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ارتكبت سلسلة من الهجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول 2023"، مشيرا إلى إصابة العديد من العسكريين الأميركيين في تلك الهجمات.

وكشف أنه أمر الخميس بتنفيذ ضربات مستهدفة ضد منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والمجموعات التابعة له لـ"تحقيق الردع".

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق، بأن بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا، "ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأميركية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2023-10-28
00:36 | 2023-10-28
00:17 | 2023-10-28
00:15 | 2023-10-28
23:58 | 2023-10-27
23:55 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24