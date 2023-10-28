بايدن يعترف: أمرت بتنفيذ هجمات ضد أهداف إيرانية.. ومستعدون لتنفيذ المزيد

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الولايات المتحدة "مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات" في أعقاب الهجمات التي شنتها الجماعات المرتبطة بإيران ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا.

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وجاءت رسالة بايدن بعد أن نفذت مقاتلات أميركية ضربات جوية في شرق سوريا ضد منشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني، الجمعة.

وقال بايدن في رسالته إن "المجموعات التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ارتكبت سلسلة من الهجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول 2023"، مشيرا إلى إصابة العديد من العسكريين الأميركيين في تلك الهجمات.



وكشف أنه أمر الخميس بتنفيذ ضربات مستهدفة ضد منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والمجموعات التابعة له لـ"تحقيق الردع".



وأفادت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق، بأن بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا، "ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات المسلحة الأميركية. (روسيا اليوم)