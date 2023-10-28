بالأرقام.. متطوعون إيرانيون يسجلون أسماءهم للقتال في غزة ضد إسرائيل

أعربت إيران عن تعاطفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لقصف عنيف من قبل جيش العدو الإسرائيلي من خلال مظاهرات عمت أرجاء البلاد.

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وفي أحدث أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، بدأ العمل بنظام إلكتروني (عبر التلفزيون الايراني) لتسجيل الراغبين في القتال ضد اسرائيل جنبا الى جنب مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وبدعوة من التلفزيون الرسمي الإيراني، تهافت مئات الآلاف من الإيرانيين لتسجيل أسمائهم في منظومة إلكترونية تحت عنوان "عشاق محاربة إسرائيل"، وقد وصل عدد المتطوعين إلى 6 ملايين و400 ألف شخص، والعدد بدأ بالتزايد مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.كما شهد الشارع الإيراني حراكا شعبيا واسعا ودعما للشعب الفلسطيني، تمثل بمظاهرات عارمة عمت أرجاء طهران ومعظم المدن والمحافظات الإيرانية. (مونت كارلو)