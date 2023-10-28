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عربي-دولي

قائمة الشهداء في غزة ترتفع.. ورقم كبير لعدد الاطفال ما دون الاربعة أعوام

Lebanon 24
28-10-2023 | 00:17
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كتب موقع "الحرة": ضمت قائمة نشرتها مؤخرا وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأسماء القتلى الذين سقطوا في القطاع منذ بداية الحرب بين إسرائيل وغزة في السابع من تشرين الأول الجاري، أكثر من 600 طفل دون سن الرابعة.
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وأظهرت القائمة مقتل ما لا يقل عن 1500 طفل دون سن العاشرة، بما في ذلك 600 طفل دون سن الرابعة، وأكثر من 100 منهم تقل أعمارهم عن عام واحد، وفق تحليل للأسماء المنشورة، الخميس، أجرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وتجري وزارة الصحة في غزة تحديثاً دائما خلال اليوم لأعداد الشهداء والإصابات في القطاع.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتقييم البيانات التي تم نشرها قبل قصف الجمعة.
وضمت القائمة الاسم والعمر والجنس ورقم الهوية لـ 6747 شخصا، وقالت الوزارة، الخميس، إن القائمة لا تشمل 281 شخصا إضافيا استشهدوا لكن لم يتم التعرف عليهم.

وفي حين أنه ليس من الممكن التحقق بشكل مستقل من الأسماء المدرجة، إلا أن الصور والمقابلات مع الأطباء وعمال الإغاثة تشير، بحسب الصحيفة، إلى الموت والدمار على نطاق واسع في غزة.

ووجدت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أجرت تحقيقاتها الخاصة في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة في الماضي، أن أعداد القتلى تتفق مع أرقام الوزارة، بحسب ما يقول مدير المنظمة في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر.

وأضافت نيويورك تايمز أن العدد الكبير من الأطفال الذين تم الإبلاغ عن استشهادهم، بلغ حوالي 40 بالمئة من مجموع الشهداء، وأن هذا يتماشى بشكل عام مع ارتفاع نسبة الأطفال في سكان غزة، حيث يشكلون حوالي 47 في المئة من سكان غزة، وفقاً لليونيسف، وهي نسبة أعلى من معظم دول العالم، باستثناء أفغانستان وأجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي المجمل، ذكرت القائمة أن 2665 طفلاً استشهدوا و2902 امرأة وفتاة. ولم يُدرج تاريخ الوفاة لكل فرد، لكن ملخصا منفصلا للوفيات صادر عن وزارة الصحة يشير إلى أن الحصيلة تزايدت في الأيام الأخيرة.
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