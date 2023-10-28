وسط أزمة المياه والوقود في غزة.. علامات استفهام تطرح حول مخزون حماس

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كتب موقع "الحرة": بينما يعاني سكان غزة من نفاد الطعام والماء والوقود، تحدث تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن امتلاك حركة حماس إمدادات جمعتها على مر سنوات وخزنتها تحت الأنفاق في انتظار أن تشتد الحاجة إليها.ويقول مسؤولون عرب وغربيون، تحدثوا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن "هناك أساس للتصريحات الإسرائيلية التي أشارت فيها إلى أن حماس تخزن الإمدادات بما في ذلك الغذاء والوقود اللذين تشتد الحاجة إليهما".وأكد المسؤولون أن "حماس أمضت سنوات في بناء عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت القطاع حيث جمعت في مخازن كل ما يلزم تقريبا لمعركة طويلة، وهي حقيقة قد تجد إسرائيل نفسها تواجهها قريبا إذا نفذت تهديدها بغزو غزة".ولدى حماس "مئات الآلاف من الغالونات من الوقود للمركبات والصواريخ، ومخابئ للذخيرة والمتفجرات والمواد لصنع المزيد، ومخزونات من الغذاء والماء والدواء"، بحسب ما نقلته الصحيفة عن المسؤولين.وقال مسؤول لبناني كبير إن "حماس، التي يقدر عددها بما بين 35 ألفا و40 ألفا، لديها ما يكفي من المخزون لمواصلة القتال لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر دون إعادة إمداد".وتشير الصحيفة إلى أن "إحدى المختطفات الإسرائيليات اللواتي أفرجت عنهن حماس، كشفت كيف قامت الحركة بتزويد الأسرى بالأدوية والشامبو ومنتجات النظافة النسائية، وهي مواد نادرة الآن بشكل كبير في غزة".ومع مواجهة سكان غزة لكارثة إنسانية، تثير مخزونات حماس تساؤلات حول المسؤولية، إن وجدت، تجاه السكان المدنيين، وفقا للتقرير.ولم تقل حماس الكثير عن وضع إمداداتها، لكن الحكومة التي تديرها في غزة تقول إن "لديها مخزونا من الوقود ينفد بسرعة في حالات الطوارئ".وتستخدم"المستشفيات وسيارات الإسعاف وآليات رجال الإطفاء وشاحنات الدفاع المدني مخزن وقود الطوارئ الحكومي"، بحسب سلامة معروف، الذي يدير المكتب الإعلامي للحكومة في غزة.