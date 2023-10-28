عناصر من حماس بقبضة إسرائيل.. كم بلغ عددهم؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم اعتقال أكثر من 10 عناصر من حركة حماس صباح اليوم السبت في عدة مناطق بالضفة الغربية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عمليته العسكرية في قطاع غزة، حيث كثّف من غاراته على شمال القطاع، تجاه بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وأحياء المدينة، والتي ترافقت مع استمرار القصف المدفعي على طول مساحة خطوط التماس الشرقية في أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح وصولاً إلى مخيم البريج في وسط القطاع. Advertisement