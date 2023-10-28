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عربي-دولي

عناصر من حماس بقبضة إسرائيل.. كم بلغ عددهم؟

Lebanon 24
28-10-2023 | 01:10
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم اعتقال أكثر من 10 عناصر من حركة حماس صباح اليوم السبت في عدة مناطق بالضفة الغربية".
 
ويواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عمليته العسكرية في قطاع غزة، حيث كثّف من غاراته على شمال القطاع، تجاه بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وأحياء المدينة، والتي ترافقت مع استمرار القصف المدفعي على طول مساحة خطوط التماس الشرقية في أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح وصولاً إلى مخيم البريج في وسط القطاع.
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