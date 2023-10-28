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كارثة في كازاخستان.. مقتل 16 شخصا وفقدان 31 آخرين جراء انفجار غاز بمنجم

Lebanon 24
28-10-2023 | 02:05
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ارتفع عدد القتلى نتيجة الحادث الذي وقع بمنجم كوستينكو في كاراغاندا بكازاخستان إلى 16 شخصا، وما زال البحث مستمر عن 31 آخرين، بحسب ما أعلنه المكتب الصحفي لشركة "أرسيلورميتال تيريرتاو" بكازاخستان.

وأفاد المكتب الصحفي للشركة بأن 252 شخصا كانوا في المنجم لحظة الحادث الذي يعود سببه وفقا لمعلومات أولية إلى انفجار غاز الميثان. (روسيا اليوم)
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