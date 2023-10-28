بعد عزلها عن العالم الخارجي.. هل يعود الإنترنت قريباً إلى غزة؟

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عزل قطاع غزة البالغة مساحته 365 كم² ، المكتظ بالسكان منذ مساء أمس الجمعة عن التواصل مع العالم الخارجي، فقد انقطعت الاتصالات تماماً، وخدمة الإنترنت، وغرقت المدينة برمتها في المجهول والظلام، تحت نار القصف الجوي والبري الإسرائيلي المكثف.وتصاعدت أصوات العديد من المنظمات الإغاثية والإنسانية، من ضمنها الهلال الأحمر الفلسطيني وأطباء بلا حدود، والأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، محذرة من مخاطر قطع الاتصالات عن القطاع، رجح عدد من الخبراء أن يطول الأمر، والهدف من تلك الخطوة "ضعضعة" دفاعات حماس، وقطع التواصل بين وحداتها.في حين وصفت مجموعات مستقلة لمراقبة الإنترنت أن هذا التعتيم على الاتصالات هو الأسوأ على الإطلاق منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول.وفي السياق، قال دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة كينتيك، وهي شركة في كاليفورنيا تراقب الاتصال عبر الإنترنت على مستوى العالم، إن الأمر قد يستغرق أيامًا عدة وربما يطول أكثر.كما أضاف في تصريحات لشبكة "سي أن أن" أن "غزة شهدت في 2014 انقطاعاً للإنترنت أيضا، إلا أن الأمر لم يكن على هذا المستوى".من جهتها، وصفت شركة نت بلوكس التي تراقب خدمات الإنترنت ومقرها لندن، الأمر بأنه "نقطة تحول كبيرة في قدرة سكان غزة على إبقاء العالم الخارجي على علم بما يجري على الأرض".أتى ذلك، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية الكبرى (بالتل)، أكبر مزود للاتصالات السلكية واللاسلكية في غزة أن هناك "انقطاعا كاملا لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع القطاع".ويشكل قطع الانترنت الى جانب القصف العنيف على قطاع محاصر، كارثة كبرى إذ يمنع التواصل بين الفرق الطبية والإسعاف لنقل الجرحى والمصابين، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، ويرفع عدد الشهداء بحسب ما أكدت العديد من المنظمات الأممية والإنسانية.وتمنع تلك الخطوة كذلك، أو تحد من نشر المعلومات حول العالم عن التطورات التي تجري على الأرض داخل القطاع، وحجم الأضرار البشرية والمادية. (العربية)