Advertisement

عربي-دولي

100 طائرة حربية إسرائيلية تشارك في الهجوم على غزة

Lebanon 24
28-10-2023 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1123638-638340828643282474.jpg
Doc-P-1123638-638340828643282474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت حركة حماس أن مقاتليها تصدوا لتوغل بري إسرائيلي في مناطق بيت حانون وشرق البريج وسط قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مشاركة 100 طائرة حربية في قصف أهداف بقطاع غزة خلال الليل.

وفي التفاصيل، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في وقت متأخر أمس الجمعة، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون في شمال شرقي غزة وفي البريج بوسط القطاع.
Advertisement

وذكرت حماس، في بيان في وقت مبكر اليوم السبت "كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات".
وأضاف البيان "لن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي إنجاز عسكري".
مشاركة 100 طائرة حربية

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، شاركت في قصف أهداف بقطاع غزة خلال ليل الجمعة السبت.

وأضاف الجيش الإسرائيلي "خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها انفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قتل عدة إرهابيين من حماس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:37 | 2023-10-28
05:28 | 2023-10-28
05:06 | 2023-10-28
05:02 | 2023-10-28
04:40 | 2023-10-28
04:29 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24