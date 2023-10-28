100 طائرة حربية إسرائيلية تشارك في الهجوم على غزة

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وأضاف البيان "لن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي إنجاز عسكري".

مشاركة 100 طائرة حربية



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، شاركت في قصف أهداف بقطاع غزة خلال ليل الجمعة السبت.



وأضاف الجيش الإسرائيلي "خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها انفاق يستخدمها الإرهابيون ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى. وقد قتل عدة إرهابيين من حماس".

أكدت حركة حماس أن مقاتليها تصدوا لتوغل بري إسرائيلي في مناطق بيت حانون وشرق البريج وسط قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مشاركة 100 طائرة حربية في قصف أهداف بقطاع غزة خلال الليل.وفي التفاصيل، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في وقت متأخر أمس الجمعة، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون في شمال شرقي غزة وفي البريج بوسط القطاع.وذكرت حماس، في بيان في وقت مبكر اليوم السبت "كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات".