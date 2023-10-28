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عربي-دولي

بعد امتناعها عن التصويت.. تونس تشرح سبب القرار

Lebanon 24
28-10-2023 | 02:42
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أصدرت وزارة الخارجية التونسية، بيانا شرحت فيه سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب ببين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، "لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (...) يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار".
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وأضافت "أن القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة".
 
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