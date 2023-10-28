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علم موقع "عربي بوست" من مسؤولين إيرانيين ومصادر مقربة من الحرس الثوري والمرشد الأعلى الإيراني، أن علي خامنئي المرشد الأعلى، أمر قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، بتجهيز جبهة الجولان للبدء بها في حالة وقوع الغزو البري الإسرائيلي المحتمل لقطاع غزة.كذلك علم من مسؤول أمني عراقي، أن عدداً من ضباط الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين استخباراتيين إيرانيين وصلوا إلى بغداد خلال الساعات الماضية من مساء الجمعة 27 تشرين الأول 2023، بعد الأخبار المتداولة عن قطع كامل للإنترنت والاتصالات على قطاع غزة، والأخبار المنتشرة عن بدء الجيش الإسرائيلي عملية برية ضد قطاع غزة.وفي هذا الشأن، قال مصدر عسكري مقرب من الحرس الثوري الإيراني لـ"عربي بوست": "في آخر اجتماع بين المرشد الأعلى وقادة الحرس الثوري يوم الخميس 26 تشرين الأول، طلب منهم بعد قراءة تقارير اسماعيل قاآني عن الوضع الحالي، إخبار الرئيس السوري بشار الأسد بأن بدء التدخل الإيراني في الحرب سيكون من جبهة الجولان".وقدّم قاآني تقريراً مفصلاً عن الوضع الحالي والتسليح والخطط الخاصة بفصائل محور المقاومة، إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الاجتماع الأخير، والخطط الإيرانية للاستعداد لاحتمال وقوع الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة، بحسب المصدر ذاته.وذكر المصدر أن "قاآني حصل على إذن شامل من خامنئي بالتصرف الكامل في حالة الغزو البري الإسرائيلي لغزة، كما أعطاه الإذن بفعل كل شيء من أجل تهيئة وتجهيز جبهة الجولان للبدء منها في شن هجمات قوية على إسرائيل".وفي السياق نفسه، أكد مصدر مقرب من القيادة العليا في إيران، الأمر نفسه لـ"عربي بوست"، وقال: "خامنئي أمر الحرس الثوري بالبدء من جبهة الجولان وإخبار الرئيس السوري بشار الأسد بهذا الأمر، مع وضع القوات العراقية والسورية هناك في وضع التأهب، دون تدخل من الجيش السوري"، مضيفاً: "الأسد أخبر قائد فيلق القدس الجنرال قاآني، في زيارته الأخيرة لدمشق، بأن الجيش السوري غير مستعد للمشاركة في هذه الحرب، لذلك أرسل خامنئي إليه برسالة عبر قاآني بأن لا حاجة لنا إلى الآن لمساعدة الجيش السوري. الفصائل العراقية والسورية المتحالفة مع إيران في سوريا كافية في الوقت الحالي".لكن المصدر الإيراني المقرب من القيادة العليا قال: "إذا اتسعت دائرة هذه الحرب، فبالطبع سيكون من اللازم مشاركة الجيش السوري".توازياً علم "عربي بوست" من مسؤولين عراقيين وقادة عسكريين أن عصائب أهل الحق وهو ثاني أكبر فصيل مسلح شيعي متحالف مع إيران في العراق، أنشأ يوم الخميس غرفة عمليات بشكل طارئ؛ للجمع بين الفصائل العراقية المنتسبة إلى محور المقاومة الذي تقوده إيران، لمراقبة الوضع الحالي.ويقول قيادي في عصائب أهل الحق لـ"عربي بوست": "عصائب أهل الحق لا ترفض المشاركة في الحرب ضد إسرائيل، لكنها غير مستعدة بالشكل الكافي الآن. لكن تم وضعنا أمام الأمر الواقع، لذلك كان من الضروري التنسيق بين فصائل المقاومة في العراق للتخطيط للمرحلة المقبلة". (عربي بوست)