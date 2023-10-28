30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
تقرير لـ"19fortyfive": ماذا لو قررت إسرائيل وقف الغزو البري نهائيا؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
28-10-2023
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شن الجيش الإسرائيلي أول توغل بري محدود له في قطاع غزة ووصفت العملية التي استمرت لساعات بأنها أكبر توغل في الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل، بحسب بيان صادر عن إذاعة الجيش الإسرائيلي.
Advertisement
وبحسب موقع "19fortyfive" الأميركي، "في الوقت الذي يستعد فيه جيش الدفاع الإسرائيلي للمرحلة التالية من الصراع، فمن المتوقع حدوث توغل واسع النطاق في الأراضي التي تسيطر عليها حماس. وقال مسؤولون إسرائيليون إن قواتهم تمكنت من القضاء على "الإرهابيين" وتفكيك المتفجرات وتحييد التهديدات خلال العملية الليلية. كما وكُلف الجنود بالبحث عن جثث الإسرائيليين المفقودين. وفي حين أن الحكومة الإسرائيلية تتصارع بشأن كيفية هزيمة حركة حماس، يبدو أن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة".
القضاء على حماس
وبحسب الموقع، "في السابع من تشرين الأول، اخترق مسلحو حماس الأراضي الإسرائيلية وشنوا مجموعة من الهجمات. وعقب الهجوم مباشرة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب على حماس وأعلنت حصارا كاملا على غزة. على مدى الأيام العشرين الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وهجمات مستهدفة متكررة في القطاع، مما أدى إلى مقتل العديد من كبار مسؤولي حماس. وفي الآونة الأخيرة، دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شمالي غزة والتحرك جنوبا مع استمرار الغارات الجوية".
هل التوغل البري في غزة ضروري؟
رأى الموقع أنه "وبهدف تحقيق هدفه المتمثل في القضاء على حماس بشكل كامل، سيقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف البنية التحتية ومراكز القيادة والأنفاق وقاذفات الصواريخ وكل الأصول الأخرى المنسوبة إلى الحركة. وفي الواقع، تسيطر حماس على مساحة كبيرة من الأنفاق تحت المدينة، ويعتقد الخبراء أن الرهائن محتجزون هناك. وبما أن غزة مكتظة بالسكان، فإن الوفيات بين المدنيين تشكل مصدر قلق بالغ. ولقي أكثر من 6500 مدني حتفهم بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الايام العشرين الماضية، وذلك بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة. ويشمل هذا الرقم ضحايا مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الذي تم استهدافه بصاروخ".
وبحسب الموقع، "تسعى حماس صراحة إلى إبادة الشعب اليهودي، لذلك يستعد جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل مناسب للتهديد الذي تشكله الحركة. إن الهجوم الذي تشنه حماس يشكل نداء تنبيه للحكومة الإسرائيلية، التي استهانت بوضوح بقدرات الحركة. وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يرغبون في احتلال غزة، لكن التوغل البري ضروري لضمان القضاء على كافة فلول حماس. من جانبهم، ضغط المسؤولون الأميركيون على نظرائهم الإسرائيليين لوقف غزو واسع النطاق، حفاظاً على حياة الرهائن المحتجزين أسفل المدينة، ومن بينهم بعض الأميركيين. وحذر خبراء آخرون من أن التوغل البري هو بمثابة فخ موت للجيش الإسرائيلي، حيث أن حماس كان لديها متسع من الوقت لزرع القنابل المتفجرة والمتفجرات، كما أن مقاتليها يفهمون البيئة الحضرية بشكل أفضل بكثير".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
10:03 | 2023-10-27
27/10/2023 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار... كم بلغ مساء اليوم؟
14:23 | 2023-10-27
27/10/2023 02:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت عن عمليّة "طوفان الأقصى".. مجندات إسرائيليّات كشفن الكثير هذا ما كان يحصل قبل 7 تشرين الأوّل
Lebanon 24
مفاجآت عن عمليّة "طوفان الأقصى".. مجندات إسرائيليّات كشفن الكثير هذا ما كان يحصل قبل 7 تشرين الأوّل
15:00 | 2023-10-27
27/10/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها عناصر أمنيّة... طائرة أجنبيّة حطّت في مطار بيروت ماذا أفرغت؟
Lebanon 24
على متنها عناصر أمنيّة... طائرة أجنبيّة حطّت في مطار بيروت ماذا أفرغت؟
16:18 | 2023-10-27
27/10/2023 04:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو خطير ينتشر لرئيس مجلس النواب الأميركي الجديد... ماذا قال فيه؟
Lebanon 24
فيديو خطير ينتشر لرئيس مجلس النواب الأميركي الجديد... ماذا قال فيه؟
13:04 | 2023-10-27
27/10/2023 01:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
05:37 | 2023-10-28
هزة أرضية تضرب الجزائر.. وهذه قوتها
05:28 | 2023-10-28
في هذا العام.. اغتالت إسرائيل أبرز عالم نووي لدى صدام حسين
05:06 | 2023-10-28
وزير روسي يكشف: هذا ما سيحدث إذا تم تدمير قطاع غزة
05:02 | 2023-10-28
فيديو ينتشر... هل أرسلت أميركا جنوداً إلى إسرائيل؟
04:40 | 2023-10-28
بعد اللية القاسية.. جيش العدو الإسرائيلي ينشر مشاهد من دخول غزة: "ما زلنا بالميدان"
04:29 | 2023-10-28
"سننزل على رؤوسكم الطامة الكبرى".. منشور يهدّد أهل الضفة الغربية هذا ما جاء فيه! (صورة)
فيديو
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
00:37 | 2023-10-24
28/10/2023 12:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
28/10/2023 12:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
28/10/2023 12:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24