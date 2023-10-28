شن الجيش الإسرائيلي أول توغل بري محدود له في قطاع غزة ووصفت العملية التي استمرت لساعات بأنها أكبر توغل في الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل، بحسب بيان صادر عن إذاعة الجيش الإسرائيلي.

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وبحسب موقع "19fortyfive" الأميركي، "في الوقت الذي يستعد فيه جيش الدفاع الإسرائيلي للمرحلة التالية من الصراع، فمن المتوقع حدوث توغل واسع النطاق في الأراضي التي تسيطر عليها حماس. وقال مسؤولون إسرائيليون إن قواتهم تمكنت من القضاء على "الإرهابيين" وتفكيك المتفجرات وتحييد التهديدات خلال العملية الليلية. كما وكُلف الجنود بالبحث عن جثث الإسرائيليين المفقودين. وفي حين أن الحكومة الإسرائيلية تتصارع بشأن كيفية هزيمة حركة حماس، يبدو أن كافة الخيارات مطروحة على الطاولة".

القضاء على حماس

وبحسب الموقع، "في السابع من تشرين الأول، اخترق مسلحو حماس الأراضي الإسرائيلية وشنوا مجموعة من الهجمات. وعقب الهجوم مباشرة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب على حماس وأعلنت حصارا كاملا على غزة. على مدى الأيام العشرين الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وهجمات مستهدفة متكررة في القطاع، مما أدى إلى مقتل العديد من كبار مسؤولي حماس. وفي الآونة الأخيرة، دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شمالي غزة والتحرك جنوبا مع استمرار الغارات الجوية".

هل التوغل البري في غزة ضروري؟

رأى الموقع أنه "وبهدف تحقيق هدفه المتمثل في القضاء على حماس بشكل كامل، سيقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف البنية التحتية ومراكز القيادة والأنفاق وقاذفات الصواريخ وكل الأصول الأخرى المنسوبة إلى الحركة. وفي الواقع، تسيطر حماس على مساحة كبيرة من الأنفاق تحت المدينة، ويعتقد الخبراء أن الرهائن محتجزون هناك. وبما أن غزة مكتظة بالسكان، فإن الوفيات بين المدنيين تشكل مصدر قلق بالغ. ولقي أكثر من 6500 مدني حتفهم بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الايام العشرين الماضية، وذلك بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة. ويشمل هذا الرقم ضحايا مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الذي تم استهدافه بصاروخ".

وبحسب الموقع، "تسعى حماس صراحة إلى إبادة الشعب اليهودي، لذلك يستعد جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل مناسب للتهديد الذي تشكله الحركة. إن الهجوم الذي تشنه حماس يشكل نداء تنبيه للحكومة الإسرائيلية، التي استهانت بوضوح بقدرات الحركة. وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يرغبون في احتلال غزة، لكن التوغل البري ضروري لضمان القضاء على كافة فلول حماس. من جانبهم، ضغط المسؤولون الأميركيون على نظرائهم الإسرائيليين لوقف غزو واسع النطاق، حفاظاً على حياة الرهائن المحتجزين أسفل المدينة، ومن بينهم بعض الأميركيين. وحذر خبراء آخرون من أن التوغل البري هو بمثابة فخ موت للجيش الإسرائيلي، حيث أن حماس كان لديها متسع من الوقت لزرع القنابل المتفجرة والمتفجرات، كما أن مقاتليها يفهمون البيئة الحضرية بشكل أفضل بكثير".