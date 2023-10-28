هكذا تنظر عائلات المختطفين لدى حماس إلى حرب إسرائيل

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يطالب عدد من أهالي الإسرائيليين الذين اختطفتهم حركة حماس في هجوم 7 تشرين الأول، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بإعادتهم مهما كان الثمن، وسط مخاوف من تهديد هجوم إسرائيل البري على قطاع غزة.وتم إطلاق سراح أربعة مختطفين إسرائيليين حتى الآن، ومن الممكن إطلاق سراح المزيد، إذا نجحت المحادثات التي تتوسط فيها قطر، لكن الحملة العسكرية الإسرائيلية، والتي يمكن أن تتوسع إلى هجوم بري كامل، تهدد تلك الجهود، حسبما تشير صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.ولدفع الحكومة الإسرائيلية نحو تلبية مطالبهم، تتجمع عائلات المختطفين من خلال احتجاجات خارج مقر الجيش في تل أبيب وفي شوارع إسرائيل تحت شعار "أعيدوهم".والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن عدد الأشخاص الذين تأكد اختطفاهم خلال هجوم حماس ارتفع إلى 229، معظمهم من المدنيين، وبينهم العديد من الأجانب.أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة ، أن عدد الأشخاص الذين تأكد احتجازهم كرهائن في قطاع غزة منذ الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر قد ارتفع إلى 229 معظمهم من المدنيين، وبينهم العديد من الأجانب، في حين أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، أن تقديراته تفيد بأن قرابة 50 مختطفا إسرائيليا قُتلوا في الغارات التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ بداية الحرب.ووقتها رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق لقناة "الحرة" على ما قالته حركة حماس.وبينما كان مقاتلو حماس يقتحمون كيبوتس نير عوز، أخفى حاييم بيري، زوجته خلف أريكة وسلم نفسه للمقاتلين الملثمين. ولأكثر من أسبوعين، لم يكن لدى عائلة الرجل البالغ من العمر 79 عاما أي فكرة عما إذا كان حيا أم ميتا، قبل أن تشير جارتهم التي أفرجت عنها حماس مؤخرا إلى أنها شاهدت بيري، في أعماق شبكة أنفاق الحركة.وقال ابنه ليئور بيري: "أخيرا، حصلنا على علامة مطمئنة تريحنا، لكن المخاطر الآن أعلى، لدينا الكثير لنخسره، وغضبنا تجاه حكومتنا أصبح أكبر".ومن جانبها، تتحدث ميراف ليشيم جونين عن ابنتها رومي ليشيم البالغة من العمر 23 عاما والتي اختطفتها حماس، خلال هجوم الحركة على مهرجان نوفا الموسيقي.وتقول:" قلوبنا في غزة الآن، ونريد إعادتهم، والطريقة الوحيدة التي سنتمكن من تحقيق ذلك هي إذا بقينا كما نحن الآن.. متحدون معا".في المقابل، أصدرت العديد من عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم حركة حماس الفلسطينية، بعد هجومها المباغت وغير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية، نداءات لوقف "تدمير غزة" والعمل من أجل "سلام دائم"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وكانت إسرائيل قد شنت حملة قصف عنيفة على قطاع غزة وفرضت "حصارًا كاملاً"، وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 7326، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.وقال ماغن إينون، الذي تحدث إلى صحيفة "إندبندنت" من لندن، إن "عائلته أصيبت بصدمة كبيرة بسبب مقتل والديه بيلها، 75 عاماً، وياكوف، 78 عاماً، خلال هجمات 7 تشرين الاول"، وقال: "على المدى القريب، ندعو إلى وقف التصعيد.. لقد دمرتنا خسارة والدي ووالدتي، لكننا نواصل إرثهما الذي نرى فيه ما هو أبعد من الكراهية". (الحرة)