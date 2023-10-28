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عربي-دولي

بعد اللية القاسية.. جيش العدو الإسرائيلي ينشر مشاهد من دخول غزة: "ما زلنا بالميدان"

Lebanon 24
28-10-2023 | 04:40
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بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شهدها قطاع غزة ليل أمس الذي انقطعت عنه خدمات الاتصالات والإنترنت، بعد أن كانت قطعت عنه الكهرباء، أكد جيش العدو الإسرائيلي اليوم السبت أن قواته التي توغلت ليلاً شمال غزة ووسعت عملياتها، لا تزال في الميدان، بعد أن دخلت من 3 محاور، من بيت لاهيا وبيت حانون وشرق البريج.

في حين أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت الليلة الماضية نحو 150 هدفا تحت الأرض شمال غزة، بينها أنفاق يستعملها مقاتلو حركة حماس.

كما أشارت في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أنه تم القضاء على عناصر من الحركة، وتدمير مواقع قتالية، وبنى تحتية تحت الأرض للحركة.
 
 
وأوضحت أن 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شاركت في القصف على شمال غزة.
 
 
ونشر المتحدث باسم جيش العدو، أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "إكس" مشاهد من دخول غزة، وعلّق عليه قائلا: "قوات برية لجيش الدفاع في نشاط عسكري داخل قطاع غزة". (العربية)
 
 
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