وزير روسي يكشف: هذا ما سيحدث إذا تم تدمير قطاع غزة





وقال لافروف، في مقابلة أجراها اليوم السبت، إن تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقود.

Advertisement

ولفت الوزير الروسي إلى أن "الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".



وأكد أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل بشكل كامل، وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي. دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إلى ضرورة إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء.وقال لافروف، في مقابلة أجراها اليوم السبت، إن تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقود.ولفت الوزير الروسي إلى أن "الدخول في مفاوضات مباشرة حول قيام دولتي فلسطين وإسرائيل أصبح الآن بعيد المنال".وأكد أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل بشكل كامل، وترسل إشارات حول ضرورة التوصل لحل سلمي.

وتعليقاً على الخطط التي أعلنتها إسرائيل حول "تدمير حماس"، قال لافروف إن هذه الخطط لا يمكن تنفيذها دون تدمير غزة وأغلبية السكان المدنيين.



وأضاف: "نرسل إشارات للجانب الإسرائيلي حول ضرورة البحث عن حل سلمي، وعدم استكمال استراتيجية الأرض المحروقة"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".



كما لفت لافروف إلى أن موظفي الأمم المتحدة في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يتمتعون بحصانة خاصة، وعلى المنظمة أن تعتني بذلك. (سكاي نيوز عربية)