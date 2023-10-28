Advertisement

عربي-دولي

ما هدف إسرائيل من توغلاتها البرية في غزة؟

Lebanon 24
28-10-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1123689-638340932802010431.png
Doc-P-1123689-638340932802010431.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "العربية" أنه ومع تنفيذ الجيش الإسرائيلي أمس توغلاً برياً "مهماً" داخل قطاع غزة، في عملية فسرها العديد من المحللين العسكريين على أنها "اختبار" للاجتياح المرتقب، رأى البعض الآخر أن الاجتياح بدأ فعلياً منذ التوغل الأول المحدود الذي جرى قبل أيام، إذ اعتمدت القوات الإسرائيلية في توغلاتها الخاطفة تلك على عنصر المفاجأة، لابقاء مقاتلي حماس منشغلين ومتأهبين في آن.
Advertisement

كما اعتبر البعض أن الجيش الإسرائيلي اعتمد هذا التكتيك في عمليته البرية لكي يبقي حماس قلقة، لا تعرف من أين سيقفز، بحسب ما نقل مراسل الشؤون الحربية في صحيفة "جيروزالم بوست".
 
فبدلا من الدخول إلى عمق غزة والغرق في وحول حرب الشوارع، سانحا الفرصة لمقاتلي حماس باصطياده، اعتمد الجيش الإسرائيلي على غارات جوية مكثفة، تترافق أحيانا مع توغلات مباغتة محدودة بالمدرعات، ستتكرر مرارا في المستقبل وبشكل مفاجئ لتربك مقاتلي حماس، وتضعضع خططهم العسكرية، وفق المراسل الحربي. ما يجعل الحركة تشعر بالقلق وتعيد النظر في خططها الدفاعية.

وتعمد القوات الإسرائيلية إلى استخدام الطائرات المسيّرة ومنصات المراقبة من أجل رصد تحركات المقاتلين الفلسطينيين وكشف مخابئهم ومن ثم ضربها.
 
وهذا ما أكده رسميا الجيش اليوم السبت ناشراً مقاطع مصورة من دخول المدرعات والغارات الجوية على القطاع.

إلا أن القوات الإسرائيلية ستضطر في بعض الأحيان إلى الخروج من المدرعات والقتال من منزل إلى آخر، ومن زاوية حي إلى آخر، لرصد المقاتلين المختبئين في الأنفاق والأبنية.

وهنا قد تتحول المواجهات إلى حرب شوارع، ما يتيح المجال لحماس لضرب القوات الإسرائيلية، في معركة لا بد منها في نهاية المطاف. 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:40 | 2023-10-28
11:27 | 2023-10-28
11:12 | 2023-10-28
10:45 | 2023-10-28
10:44 | 2023-10-28
10:26 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24