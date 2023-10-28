هزة أرضية تضرب الجزائر.. وهذه قوتها

ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 على مقياس ريختر ولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية دون الإعلان عن خسائر بشرية أو مادية.



ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء قوله في بيان اليوم: إن مركز الهزة على بعد 6 كم جنوب شرق سيدي سميان بنفس الولاية. (سانا)

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