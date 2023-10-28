فيديو مروّع لحادث سير... تصادم بين عشرات السيارات وعدد الجرحى كبير جدّاً

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شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في مصر صباح اليوم السبت، حادثاً مروعاً، حيث وقع تصادم بين عشرات السيارات ما أدى لاحتراق بعضها وتهشم الآخر وسقوط 45 مصاباً.وتبين أن سبب الحادث يرجع لتصادم حافلة لنقل الركاب، بسيارة ونتيجة السرعة الزائدة اصطدم بهما عشرات السيارات من الخلف. (العربية)