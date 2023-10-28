السيسي: اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة

حث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، الجميع على احترام سيادة مصر وموقعها في المنطقة، وذلك في أعقاب الأحداث التي وقعت الجمعة عندما سقطت طائرات مسيّرة على مدينتين مصريتين على البحر الأحمر.



وقال السيسي خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بالقاهرة، إن "المصريين يجب أن يشعروا بالأمان وإن الجيش قادر على حماية البلاد".



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وحذر قائلا:" اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة". (الحرة)



وشدد على أن مصر ستواصل لعب دور إيجابي في الحرب بين إسرائيل وحماس ولا تريد أن يتوسع الصراع إقليميا.وحذر قائلا:" اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة". (الحرة)