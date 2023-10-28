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صحة

العثور على فيروس"قاتل" في فرنسا... نسبة الوفاة به مرتفعة وهذه أعراضه

Lebanon 24
28-10-2023 | 07:09
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حدّد خبراء الصحة في فرنسا مرضا، لأول مرة، يُعتقد أنه يقتل ما يصل إلى أربعة من كل عشرة أشخاص يصابون به.

وتم العثور على القراد الذي يحمل حمى القرم والكونغو النزفية "CCHF" على حدود البلاد مع إسبانيا.
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ويتوطن هذا المرض في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة البلقان، وتم اكتشافه بشكل متقطع في الأجزاء الجنوبية من أوروبا الغربية مثل إسبانيا.

وحذر الخبراء منذ فترة طويلة من أن تغيّر المناخ سيدفع المرض إلى شمال أوروبا.

وتبيّن أن القراد الحي الذي تمّ جمعه من الماشية في منطقة Pyrénées الشرقية يأوي المرض.

وينتشر فيروس CCHF بشكل رئيسي بين البشر عن طريق لدغات القراد، ولكن يمكن للناس أيضا أن يصابوا به من خلال ملامسة سوائل الجسم من المرضى المصابين.

ويشترك المرض في أعراض مشابهة للإيبولا في البداية، بما في ذلك آلام العضلات وآلام البطن والتهاب الحلق والقيء.

ويمكن أن يؤدي أيضا إلى حدوث نزيف من الأنف أو من الشعيرات الدموية في العينين والجلد.

وتشمل الأعراض الأخرى للفيروس، التي تظهر فجأة، الحمى والدوخة وآلام الرقبة وتيبسها وآلام الظهر والصداع والتهاب العيون والحساسية للضوء.

ولا يوجد لقاح متاح، حيث يركز العلاج على إبقاء الشخص على قيد الحياة لفترة كافية حتى يتمكن جسمه من مقاومة العدوى. (روسيا اليوم)

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