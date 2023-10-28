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عربي-دولي

حماس تحاول تحديد مكان ثمانية أسرى للافراج عنهم.. ما هي جنسياتهم؟

Lebanon 24
28-10-2023 | 07:41
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في خطوة تمهد للإفراج عن الأسرى الروس المحتجزين لديها في القطاع، أكدت حركة حماس أنها تحاول تحديد مكان وجود ثمانية أسرى يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية.
 
وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق الذي يزور موسكو، اليوم السبت، أن الحركة تبحث الآن عن الأشخاص الذين أشار إليهم الجانب الروسي، مشيراً إلى أن تحديد مكانهم أمر صعب، مؤكداً الإفراج عنهم ما إن يعثر عليهم.
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قائمة بأسماء 8 أسرى
وأوضح أنه تسلم من وزارة الخارجية الروسية قائمة تضم ثمانية أسماء لأشخاص روس-إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

كما أضاف أبو مرزوق أن الحركة "تبدي اهتماما كبيرا بهذه القائمة ونتعامل معها بعناية لأننا نعتبر روسيا صديقا قريبا جدا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكان أبو مرزوق وصل، الخميس، إلى موسكو لإجراء محادثات، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحماس قبل ثلاثة أسابيع، وتناولت هذه المحادثات خصوصاً الإفراج عن رهائن وإجلاء مواطنين روس. (العربية) 
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