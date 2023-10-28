مسؤول أميركيّ يُثير الجدل بإجابته عن قتل المدنيين في غزة... إليكم ما قاله بالفيديو

تعرض مسؤول أميركي لموقف محرج، عندما تلقى سؤالا عن الموقف الرسمي الأميركي في ما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا وغزة.

فخلال إحدى المؤتمرات الصحفية التي تعقدها واشنطن بصفة دورية، وجه صحفي سؤالا لمتحدث البيت الأبيض، قائلا: "كنتم قادرين بشكل سريع على تحديد أن روسيا تضرب المدنيين".

وتابع: "لكن لا يمكنكم تحديد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب؟".



وأجاب متحدث البيت الأبيض بأن "الولايات المتحدة ليست مستعدة لتحديد ما إذا كانت الضربات على قطاع غزة تمتثل للقانون الإنساني الدولي".



وأضاف: "لا يمكن الإدلاء ببيانات حول الانتهاكات في حالة إسرائيل دون تحليل شامل".

وأثارت إجابة المسؤول الأميركي جدلا كبيرا على مواقع التواصل. (سبوتنيك)