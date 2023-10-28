Advertisement

عربي-دولي

لماذا الهجوم البري الإسرائيلي الكبير قد لا يحدث؟

Lebanon 24
28-10-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1123750-638341050836070360.png
Doc-P-1123750-638341050836070360.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أنه في الساعات والأيام التي تلت هجوم حركة حماس المباغت وغير المسبوق في 7 تشرين الأول، كان التوجه الصادر عن الجيش والحكومة في إسرائيل هو أن هناك اجتياحا وشيكا لغزة للثأر من حماس.
Advertisement

وسواء أخذ صنّاع القرار في إسرائيل وقفة جماعية لالتقاط الأنفاس، أو كانت هناك ضغوط دولية، فإن الهجوم البري الذي وعدت به الحكومة لم يحدث حتى الآن، بحسب تحليل لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وبدلا من ذلك، شهدت الليالي الأخيرة عمليات توغل محدود، بناءً على أهداف محدودة، يغادر فيها الجنود الإسرائيليون غزة قبل شروق الشمس.

ووصفت الشبكة هذه الاستراتيجية بـ"الفعالة"، ويمكن أن تستمر هذه لعدة أيام.

وعن طريق تغيير أماكن الاقتحام بما في ذلك البحر، فإن إسرائيل تبقي حماس في حالة من التخمين.

وتسعى إسرائيل في كل عملية اقتحام إلى تدمير البنية التحتية، ورسم خرائط للطرق، وتقييم بيئة مسرح العمليات، وجمع المعلومات الاستخبارية.
 
وشيئا فشيئا يتوغل الجيش الإسرائيلي إلى داخل غزة، وبالتالي ستتصاعد العمليات تدريجيا في وتيرتها. وتسعى إسرائيل من وراء هذه الاستراتيجية إلى الضغط فترة أطول على المقاتلين الفلسطينيين المتوارين تحت الأرض، بينما تعمل الطائرات الحربية على تسوية الأرض فوقهم.
 
وفي بعض المراحل سيكون الجيش الإسرائيلي مجبرا على القتال من شارع إلى شارع ومن منزل إلى آخر.

وفي هذه المراحل، سيزداد خطر الكمائن والألغام والقناصة بشكل كبير على القوات الإسرائيلية، وتسعى العمليات الحالية لتقليص الأخطار. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-10-28
11:40 | 2023-10-28
11:27 | 2023-10-28
11:12 | 2023-10-28
10:45 | 2023-10-28
10:44 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24