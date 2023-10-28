500 سائح يُغادرون دولة عربيّة بشكل فوريّ... ما السبب؟

أفادت صحيفة "Idnes" الإخبارية، عن عودة نحو 500 سائح تشيكي اليوم السبت، إلى بلادهم بعد قطع إجازتهم في منتجع طابا المصري على خلفية حادث انفجار صاروخ قادم من الشرق.



وكتبت الصحيفة: "تمكن بعض السائحين العائدين من قضاء إجازتهم بالكامل تقريبا في مصر، بينما وصل آخرون إلى هنا قبل يومين فقط. وقررت الشركة السياحة "Čedok" التي نظمت إجازتهم بإجلاء نحو 500 سائح من منتجع طابا بعد أن أدى انفجار صاروخي إلى إلحاق أضرار جزئية بالمستشفى المحلي وإصابة 6 أشخاص". (روسيا اليوم)

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