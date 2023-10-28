إنذار عاجل من إسرائيل إلى سكان غزة

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وجّه الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت إنذارا عاجلا إلى سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة على وجه التحديد.وقال المتحدث باسم الجيش في البيان "إلى سكان شمال قطاع غزة وتحديدا مدينة غزة، هذا إنذار عاجل للتوجه جنوبا بشكل مؤقت حفاظا على سلامتكم".وأضاف "حماس وضعت المنشآت العسكرية والقوات في المناطق المدنية وتستخدمكم.. انتبهوا". (روسيا اليوم)