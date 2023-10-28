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عربي-دولي

سكاف: أيّ دفع ⁧‫اسرائيلي‬⁩ نحو تفجير ⁧‫الجبهة الجنوبية‬ سيؤدي الى الموت السريع للبنان

Lebanon 24
28-10-2023 | 10:45
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اعتبر النائب الدكتور غسان سكاف، ‏بعد لقائه ⁧‫السفير السعودي‬⁩ وليد البخاري، أنه "علينا كلبنانيين أن نكون حذرين جداً من أي دفع ⁧‫اسرائيلي‬⁩ نحو تفجير ⁧‫الجبهة الجنوبية‬⁩ لأن ذلك سيؤدي الى الموت السريع للبنان".
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وتابع: "أما حالة الاستنزاف التي سنعيش تحت وطأتها لو لم تُفجَر جبهة الجنوب فستكون بمثابة الموت البطيء للبنان الضعيف في ظل استمرار تحلل المؤسسات".

وختم: "يبدو أن إرادة الحرب انتقلت من يد اللاعبين ⁧‫المحليين‬⁩ الى يد اللاعبين ⁧‫الدوليين‬⁩ أي من المستوى ⁧‫الاستراتيجي‬⁩ الى المستوى ⁧‫الجيوسياسي،‬⁩ والرهان على تغييرات في المنطقة تؤدي الى تعديل ⁧‫موازين القوى‬⁩ الداخلية سيأتي متأخراً جداً وعلى اشلاء ⁧‫لبنان‬⁩".
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