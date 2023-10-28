Advertisement

عربي-دولي

إعلان بارز من "حماس".. ماذا قال "أبو عبيدة" اليوم؟

Lebanon 24
28-10-2023 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1123818-638341172610959732.jpg
Doc-P-1123818-638341172610959732.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب "القسام - الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلي القسام سيلقنون العدو الإسرائيلي درساً لن ينساه"، وقال: "سنُذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف. إن زمن انكسار الصهيونة قد بدأ".
Advertisement

وفي كلمة له، اليوم السبت، شدد أبو عبيدة على أنّ "زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى"، وقال: "أننا نجدد دعوتنا لشرفاء الأمّة أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة وأقول لزعماء أمتنا العربية هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات؟".
 
وكشف أبو عبيدة أنّ "اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل وقصفه الوحشي أدى إلى مقتل نحو 50 منهم حتى الآن".
 
 
وأفاد أبو عبيدة بأنّه "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مساراً لتجزئة الملف فمستعدون أيضًا".
 
 
وختم: "رأينا نصرالله يتجلى ونحن نقتحم حصون العدو في السابع من تشرين الأول وهي تتهاوى امامنا كبيت العنكبوت. رأينا مجاهداً واحداً من مقاتلينا يدمر 3 آليات ويقتل ويصيب من فيها ويفر العدو من أمامه وكأنه يفر من أمام جيش وليس مقاتل واحد".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:42 | 2023-10-28
14:25 | 2023-10-28
14:00 | 2023-10-28
14:00 | 2023-10-28
13:31 | 2023-10-28
12:53 | 2023-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24