إعلان بارز من "حماس".. ماذا قال "أبو عبيدة" اليوم؟

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وفي كلمة له، اليوم السبت، شدد أبو عبيدة على أنّ "زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى"، وقال: "أننا نجدد دعوتنا لشرفاء الأمّة أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة وأقول لزعماء أمتنا العربية هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات؟". أكّد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب "القسام - الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلي القسام سيلقنون العدو الإسرائيلي درساً لن ينساه"، وقال: "سنُذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف. إن زمن انكسار الصهيونة قد بدأ".وفي كلمة له، اليوم السبت، شدد أبو عبيدة على أنّ "زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى"، وقال:

وكشف أبو عبيدة أنّ "اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل وقصفه الوحشي أدى إلى مقتل نحو 50 منهم حتى الآن".

وأفاد أبو عبيدة بأنّه "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مساراً لتجزئة الملف فمستعدون أيضًا".

وختم: "رأينا نصرالله يتجلى ونحن نقتحم حصون العدو في السابع من تشرين الأول وهي تتهاوى امامنا كبيت العنكبوت. رأينا مجاهداً واحداً من مقاتلينا يدمر 3 آليات ويقتل ويصيب من فيها ويفر العدو من أمامه وكأنه يفر من أمام جيش وليس مقاتل واحد".