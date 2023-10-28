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عربي-دولي

الجيش الأميركي: ما يحدث في غزة "قرار إسرائيلي بحت"

Lebanon 24
28-10-2023 | 12:44
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أفادت شبكة CNN الأميركية اليوم السبت بأن الجنرال الأميركي جيمس غلين عاد إلى الولايات المتحدة قادما من إسرائيل، بعد أن "قدّم المشورة للجيش الإسرائيلي".
 
ونقلت الشبكة الأميركية تصريحات قائد مشاة البحرية الجنرال إريك سميث، حيث قال "الجنرال جيمس غلين عاد إلى البلاد.. لقد تحدثت معه الليلة الماضية".


وأضاف "ذهب اللفتنانت جنرال غلين إلى هناك لتقديم المشورة"، متابعا بالقول "إن ما حدث أو يحدث أو سوف يتكشف في غزة هو قرار إسرائيلي بحت، لقد قدمت القوات الأمريكية خبرتها المستقاة من المخطط الرئيسي لأول قوة استكشاف بحرية تخوض معركة الفلوجة في العراق".
 
وأردف قائلا "لذا نحن نسمي هذا تبادلا عسكريا مهنيًا وحسب، وقد عاد الآن (غلين) بعدما قدم خبرته ويبقى الأخذ أو عدم الأخذ بها".
 
ويشغل غلين حاليا منصب نائب القائد لشؤون القوى العاملة والاحتياطي، وكان سابقا قائد قيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية (مرسوك).
 
وكانت "سي إن إن" قد ذكرت سابقا أن الولايات المتحدة وحلفاءها حثوا إسرائيل على أن تكون واضحة بشأن أهدافها في غزة.
 
من جهته، أفاد مراسل "المونيتور" في البنتاغون بأن الجنرال جيمس الذي أرسلته وزارة الدفاع الأمريكية لتقديم الدعم والمشورة للجيش الإسرائيلي، قد عاد إلى بلاده.
 
وقال مراسل المونيتور في منشور على منصة "X"، إن "اللفتنانت جنرال جيمس جلين الذي أرسله البنتاغون لتقديم المشورة لإسرائيل بشأن المخاطر الكامنة في غزو قطاع غزة، عاد إلى الولايات المتحدة".
 
 
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