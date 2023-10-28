"سنستغل كل الوسائل لمنع ذلك"... وزير إسرائيلي يرد على تعهد ماسك بتوفير الإنترنت لغزة

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، أن إسرائيل سنستغل كل الوسائل المتاحة لمنع إليون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة بالإنترنت في غزة، بعد أن عرض الميلياردير الأميركي ذلك السبت.
وقال كرعي في تغريدة على "إكس" إن حماس ستستخدم الإنترنت من "ستارلينك" في "أنشطة إرهابية، ولا شك في ذلك"، مضيفا "نحن نعرف ذلك، وماسك يعرف ذلك، حماس هي داعش".
واقترح المسؤول الإسرائيلي على ماسك ربط عرضه باشتراط إطلاق "سراح أطفالنا المختطفين وأبنائنا وبناتنا وكبار السن"، معلنا أنه حتى ذلك سيقطع مكتبه أي علاقات مع شركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأميركي.
والسبت، عرض ماسك توفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية للمنظمات الإغاثية في غزة، بعد موجة مكثفة من الغارات الجوية الإسرائيلية، ليل الجمعة- السبت، التي ترافقت مع قطع جميع اتصالات الإنترنت والاتصالات الخلوية تقريبا في القطاع، وبعد حملة طالبته بتوفير الإنترنت الفضائي في القطاع.
وقال ماسك، في رده على منشور للنائبة الأميركية، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز قالت فيه إن قطع الاتصالات في غزة "غير مقبول" إن شركته ستحاول مساعدة منظمات الإغاثة الدولية في غزة على التواصل مع محطات إنترنت ستارلينك. (الحرة)