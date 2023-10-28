"سنستغل كل الوسائل لمنع ذلك"... وزير إسرائيلي يرد على تعهد ماسك بتوفير الإنترنت لغزة

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، أن إسرائيل سنستغل كل الوسائل المتاحة لمنع إليون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة بالإنترنت في غزة، بعد أن عرض الميلياردير الأميركي ذلك السبت.



وقال كرعي في تغريدة على "إكس" إن حماس ستستخدم الإنترنت من "ستارلينك" في "أنشطة إرهابية، ولا شك في ذلك"، مضيفا "نحن نعرف ذلك، وماسك يعرف ذلك، حماس هي داعش".