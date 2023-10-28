شركات مصرية تؤكد جاهزيتها لتوفير خدمات الاتصالات للمقيمين في قطاع غزة

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أكدت شركات مصرية جاهزيتها الفنية لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت على الحدود المصرية مع رفح عبر الأبراج والمحطات المتنقلة السريعة، بعد حصولها على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.قالت شركة "أورنج مصر" في تصريحات لـ"الشرق" إنها جاهزة فنياً لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت على الحدود المصرية مع رفح عبر الأبراج والمحطات المتنقلة السريعة، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.من جهة أخرى، أكد مسؤول في "فودافون مصر" أن شركته على أهبة الاستعداد لإرسال أبراج محمولٍ لزيادة التغطية بقدر المسموح به في تراخيص الشركة، مشيراً إلى أن الشركة في انتظار الموافقات اللازمة للتحرك، موضحاً أن الأمر كان محل دراسة فنية منذ مساء أمس.في سياق موازٍ، أكد مصدر مسؤول بشركة "اتصالات من e&" في مصر جاهزية الشركة بعدد من الأبراج والمحطات المتنقلة السريعة لتوفير خدمات الاتصالات للمقيمين في قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية.وألمح المصدر إلى أن "اتصالات من e&" في مصر على تواصل دائم مع الجهات المختصة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنسيق كل ما يترتب بمد الخدمة للمقيمين في قطاع غزة على الحدود المصرية الفلسطينية وأخذ كافة الموافقات، وذلك بعد توقف كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت منذ أمس الجمعة.وتعمل في مصر 4 شركات لتقديم خدمات المحمول، وهي "فودافون مصر" و"أورنج مصر" و"اتصالات من e&" وشركة المصرية للاتصالات "وي".وعلى الجانب الآخر، قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر في تصريحات صحفية إنه تواصل مع وزير الاتصالات‬⁩ المصري لتقوية بث شبكات الاتصالات المصرية نحو قطاع ⁧‫غزة‬⁩ وفتح الاتصالات الدولية مع القطاع.أكد سدر أيضاً أنه يجري حالياً العمل على شراء عدد من التجهيزات الأرضية ومحاولة تسهيل إدخالها إلى القطاع بمساعدة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن طريق معبر رفح في مصر.وأضاف مسؤول في "فودافون مصر" أنه في حالة السماح للشركات بالتغطية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز 12 كم من موقع البرج، وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنياً.وذكرت شركات الاتصالات الفلسطينية مساء الجمعة أن القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجى.وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" فى بيان لها إنه حدث انقطاع كامل في كافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك السبت عبر منصته "إكس" أن شركته "سبيس إكس" ستدعم روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دولياً، وجاء ذلك بعد ارتفاع الأصوات المطالبة له بتوفير خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في القطاع بعد انقطاع الألياف الضوئية المغذية للإنترنت بشكل كامل في غزة.