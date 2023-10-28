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أكثر من 8 آلاف شهيد جرّاء القصف الإسرائيلي على غزّة

Lebanon 24
28-10-2023 | 19:30
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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليل أمس السبت أن أكثر من 8 آلاف شخص استشهدوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إن "حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال".
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وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 شهداء، بحسب الوزارة.
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