أكثر من 8 آلاف شهيد جرّاء القصف الإسرائيلي على غزّة

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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ليل أمس السبت أن أكثر من 8 آلاف شخص استشهدوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول.وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إن "حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال".وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 شهداء، بحسب الوزارة.